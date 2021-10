Bayern Monaco: "Nagelsmann positivo al Covid"

21-10-2021 12:41

Il Bayern Monaco vince contro il Benfica in Champions League proseguendo la sua stagione caratterizzata da successi larghi e importanti, persino in Champions League: dal Portogallo, però, non arrivano belle notizie.

Tramite una nota ufficiale sul sito dei bavaresi è stata resa nota la positività al Covid dell’allenatore Julian Nagelsmann. “Julian Nagelsmann è risultato positivo al coronavirus nonostante la completa protezione vaccinale. Tornerà a Monaco separatamente dalla squadra in aeroambulanza e lì andrà in isolamento domestico”.

Nagelsmann chiaramente si trovava con la squadra a Lisbona, ma ritornerà separatamente, tramite un’aeroambulanza, in Germania, dove inizierà l’isolamento domestico.

Il club bavarese sottolinea che l’allenatore aveva da tempo completato il ciclo vaccinale. Adesso c’è chiaramente motivo di apprensione nel club per capire i possibili risvolti legati ai componenti della squadra: nelle prossime ore verranno eseguiti tutti i controlli del caso.

