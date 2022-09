Bayern Monaco, Neuer: "Noi favoriti? Impossibile dirlo, ma non sottovalutiamo l'Inter"

06-09-2022 20:41

Il portiere e capitano del Bayern Monaco Manuel Neuer ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia dell’esordio dei bavaresi in Champions League a San Siro contro l’Inter.

Inter e Bayern Monaco si sono incontrate sette volte in competizioni europee, con il bilancio in equilibrio grazie a tre vittorie ciascuna (1N). Uno dei tre successi dell’Inter contro la squadra tedesca è arrivato nella finale di Champions League nel 2009/10 (2-0).

Queste le parole di Neuer:

“L’Inter è tosta, non bisogna sottovalutarla e non bisogna dare per scontato il risultato. Serve mettere in campo la nostra qualità, che abbiamo già dimostrato in questa stagione: serve confrontarla, dar prova di des passare alla fase a eliminazione diretta In Champions ci troviamo tra i favoriti, anche se negli ultimi anni abbiamo fatto fatica e abbiamo subito pure alcuni ko amare: per questo desideriamo proseguire per mostrare il nostro valore. Siamo tra i favoriti, non possiamo nasconderci. Se è un vantaggio giocare adesso contro l’Inter? Non è possibile dirlo prima di una partita così. La Champions è una cosa differente rispetto al campionato e questa è una opportunità per l’Inter di rialzarsi. Dobbiamo dimenticare quanto visto in campionato per concentrarci su un avversario che è forte”.