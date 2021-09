Bayern Monaco, Neuer prima della sfida al Barca: "Sarà diverso rispetto alla volta dell'8-2"

Il portiere e capitano del Bayern Monaco Manuel Neuer è intervenuto in conferenza stampa parlando della prossima sfida dei bavaresi, al debutto in Champions contro il Barcellona di Ronald Koeman. Il campione del Mondo 2014 ha anche ricordato l’ultimo precedente tra le due squadre, finito 8-2 in favore dei bavaresi:

“Sarà diverso rispetto alla volta dell’8-2. Intanto si gioca nella fase a gironi e poi entrambe le squadre sono cambiate, ci sono altri allenatori. Non sarà un’altra partita come quella di Lisbona”. Sull’addio di Messi: “Ci saranno comunque nuovi giocatori che vorranno mettersi alla prova e abbiamo rispetto di chi giocherà. Il Barcellona non è sicuramente una squadra debole”.

OMNISPORT | 13-09-2021 14:25