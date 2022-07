Bayern Monaco, si pensa al dopo Lewandowski: difficile il super colpo

10-07-2022 18:03

Il portale tedesco Kicker cerca di approfondire le considerazioni del Bayern Monaco attorno a Robert Lewandowski, centravanti polacco desideroso di lasciare la Baviera e di raggiungere il Barcellona.

I bavaresi spingono per far rispettare il contratto a Lewa, in scadenza il prossimo anno, e per lasciarlo partire chiedono 50 milioni cash, cifra che il Barcellona non può spendere.

In ogni caso, il Bayern inizia a pensare a quello che sarà il dopo Lewandowski, e il principale obiettivo non è assolutamente Cristiano Ronaldo, bensì Harry Kane, classe 1993 del Tottenham. Kicker parla di Kane per il prossimo anno, dato che, anche non escludendolo, ritiene complicato che Antonio Conte dia il via libera per una trattativa del genere.

