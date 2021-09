Bayern Monaco, Trinchieri sconsolato: “Ora siamo un disastro”

Non sarà un esordio in Eurolega semplice quello del Bayern Monaco, impegnato domani sera in casa di un rivale ostico come il Maccabi Tel Aviv.

Per stessa ammissione di Andrea Trinchieri, coach dei bavaresi, al momento infatti la situazione della compagine tedesca non è affatto rosea.

“In questo momento siamo un disastro. Siamo senza sette giocatori, senza allenamenti, conosciamo a malapena i nomi uno dell’altro” ha rivelato l’allenatore italiano.

“Ma questa è un’occasione per essere bravi. Non mi aspettavo una situazione di Covid da giocatori vaccinati. Non siamo ancora quel che volevamo essere, ma il problema è che non sappiamo quello che saremo” ha continuato Trinchieri che poi ha spiegato come vivrà le prossime settimane.

“Durante le partite scopriremo quel che siamo e dove dobbiamo intervenire. È la pre-stagione più complicata che mi sia capitata. Ma basta, domani si gioca, in EuroLeague comunque gare facili non ci sono” è stata la chiosa del coach milanese.

OMNISPORT | 29-09-2021 19:14