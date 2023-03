Bayern Monaco: un emissario ha seguito Vlahovic

L'uomo incaricato dalla società tedesca era sugli spalti dello Stadium in occasione del derby Juventus-Torino

04-03-2023 15:28

Tra il pubblico del derby Juventus-Torino, all’Allianz Stadium, c’era anche un emissario del Bayern Monaco per seguire da vicino le prestazioni di Dusan Vlahovic. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’attaccante bianconero interessa a molte squadre, che seguono gli sviluppi di un possibile addio a fine stagione. A queste si aggiunge, appunto, anche la squadra bavarese.

Vlahovic, con la Juve, non sta disputando una stagione particolarmente brillante, condizionata nella prima parte anche dalla pubalgia. Solo un paio di lampi a Salerno per il bomber, forse non ancora al meglio della condizione.