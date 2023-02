Bayern, Nagelsmann riabbraccia Mané

L'attaccante senegalese torna a disposizione del club tedesco

17-02-2023 21:54

Sadio Mané è pronto a tornare in campo: l’attaccante senegalese del Bayern Monaco, costretto a saltare i Mondiali per infortunio, sarà convocato per la partita contro il Borussia Monchengladbach.

Ad annunciarlo il suo allenatore Julian Nagelsmann: “Mané ritorna domani, è in ottima forma e sta procedendo tutto bene. In teoria può tornare a giocare dopo una settimana di allenamento collettivo”. L’ex Liverpool sarà un’arma in più in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma l’8 marzo.