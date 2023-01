Bayern, per il post Neuer è pronto Sommer

03-01-2023 14:34

Chi prenderà il posto dell’infortunato Manuel Neuer? È questo il dilemma che aleggia in casa Bayern Monaco da quando il portiere si è rotto la gamba sciando nei giorni di sosta concessi post mondiale.

Oggi la pista più probabile sembrerebbe portare al numero uno del Borussia Moenchengladbach Yann Sommer. Il 34enne vorrebbe approdare in Premier il prossimo anno (è richiesto dal Manchester United) ma accetterebbe di buon grado di giocarsi la chance Champions da qui a giugno con la squadra bavarese. Nel caso in cui quest’operazione dovesse andare in porto significherebbe che il Bayern nella prossima stagione punterebbe ancora su Neuer, nonostante il brutto infortunio, nonostante l’età (37 anni il prossimo marzo) e nonostante le prestazioni un po’ in calo.

Ma secondo quanto riporta la Bild le idee in quel di Monaco non sembrano essere così scontate visto che pare sia stato sondato il terreno anche per Kevin Trapp, estremo difensore dell’Eintracht di quattro anni e mezzo più giovane di Neuer e, secondo l’opinione pubblica, prossimo numero uno della Nazionale.