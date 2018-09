Beach soccer, Italia campione d'Europa

La sabbia di Alghero è d’oro per l’Italia del ct Del Duca, che ha conquistato uno storico titolo europeo. Nella finale del campionato continentale di Beach Volley, l’Italia ha avuto la meglio sulla Spagna per 9-8 al termine di una sfida combattutissima e risolta solo dopo i calci di rigore.

Al termine dei tempi regolamentari la gara si era chiusa sul 2-2, ma il successo dell’Italia è cristallino, giunto dopo avere superato sul proprio cammino anche i campioni d’Europa in carica della Russia. Gli azzurri non salivano sul tetto d’Europa dal 2005 e sono reduci dal quarto posto al Mondiale 2017, dopo il quale è avvenuto il cambio della guardia in panchina da Massimo Agostini a Emiliano Del Duca.



SPORTAL.IT | 09-09-2018 23:20