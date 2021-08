Beach volley, Lupo e Nicolai: "Ci siamo e ci saremo anche in futuro"

Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno parlato dopo la sconfitta ai quarti di finale del torneo di beach volley contro la coppia qatariota: “Non vorrei essere autoreferenziale né tanto meno mancare di rispetto a qualcuno, ma credo che esiste un prima e un dopo Lupo/Nicolai. Per la terza volta consecutiva abbiamo centrato i quarti di finale del torneo a cinque cerchi e questo dimostra che l’Italia e’ li’ e ci sara’ ancora in futuro”, le parole di Nicolai

“A Rio finì con una medaglia ma probabilmente il percorso non fu così decisivo come questo. Qui abbiamo giocato sempre ad alti livelli eccezion fatta per qualche brevissima frazione. Cinque anni fa eravamo piu’ giovani e avevamo avuto degli alti bassi, qui siamo scesi in campo piu’ consapevoli e maturi e convinti che avremmo potuto fare qualcosa di grande. Tuttavia loro sono stati piu’ bravi nei dettagli cosi’ come noi lo siamo stati nelle partite precedenti”.

Così Lupo: “E’ chiaro che in questo momento siamo molto delusi, ma la stagione di certo non finisce qui. Ora ci aspettano i Campionati Europei e a settembre avremo le Finals. Il prossimo anno ci aspettano poi i Campionati del Mondo a Roma; tutti grandi eventi con Parigi come obiettivo principale. Noi di certo non molliamo niente”.

04-08-2021