Le azzurre si sono imposte contro le padrone di casa Tainà/Victoria

17-04-2023 10:47

Si è chiuso in trionfo il torneo Challenge del Beach Pro Tour di Saquarema per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, vincitrici della medaglia d’oro grazie alla vittoria in finale e in rimonta 2-1 (18-21, 25-23, 15-11) contro le padrone di casa Tainà/Victoria. In precedenza il duo tricolore si era reso protagonista di una splendida semifinale vinta al tie break contro le lituane Paulikiene/Raupelyte.

La vittoria al Challenge brasiliano rappresenta il primo successo insieme per Menegatti e Gottardi in un torneo del Beach Pro Tour. In precedenza le campionesse d’Italia avevano conquistato i secondi posti, ottenuti lo scorso anno nei Future di Lecce e Madrid, e il terzo posto nel torneo Challenge di Agadir sempre nel 2022. Questa sera le azzurre oltre ad aver conquistato una preziosa medaglia d’Oro portano a casa anche punti importanti per la corsa alla qualificazione ai prossimi giochi Olimpici di Parigi 2024.

Risultati

Semifinali

Menegatti-Gottardi (ITA) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU) 2-1 (21-19,21-23, 18-16)

Tainà/Victoria (BRA) vs Andressa/Vitoria (BRA) 2-0 (21-19, 23-21)

(Finale 3/4° posto) Paulikiene/Raupelyte (LTU) vs Andressa/Vitoria (BRA) 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)

(Finale 1/2° posto) Menegatti-Gottardi (ITA) vs Tainà/Victoria (BRA) 2-1 (18-21, 25-23, 15-11)