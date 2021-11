Becker esalta Sinner e promuove Zverev: “L’anno prossimo sarà numero uno”

25-11-2021 18:32

Tra i tanti risultati ottenuti quest’anno, Jannik Sinner è riuscito anche nell’impresa per nulla scontata di allargare la propria cerchia di ammiratori d’eccezione.

In particolare, l’allievo di Riccardo Piatti ha recentemente “portato dalla sua” un’ex leggenda come Boris Becker, rimasto felicemente sorpreso dalle doti espresse questa stagione dal nativo di San Candido.

“Sono affascinato da Sinner. Certo, dal suo stile di gioco, ma anche dalla sua mentalità. Mi piace molto. Gioca già un tennis molto maturo ed è molto calmo nelle fasi decisive. Sì, ha giocato troppo, e poi a un certo punto ci si stanca, ma ha il potenziale e il talento” ha affermato il tedesco al podcast “Das Gelbe vom Ball” di Eurosport Germania.

“Jannik ha già battuto Zverev a Parigi quindi ha la qualità giusta e se ora seguirà un programma migliore, non sarei sorpreso non solo se rimanesse in top 10, ma che salisse ulteriormente“.

Becker, dopo averlo evocato, si è soffermato proprio sul recente vincitore delle ATP Finals dichiarando di aspettarsi molto da lui nel 2022.

“Il prossimo grande obiettivo per Sascha Zverev deve essere il numero uno. Ai miei occhi può farcela l’anno prossimo. Ma questo è possibile solo se vince uno o due tornei del Grande Slam. Lo avete visto quest’anno: il chiaro numero uno era Djokovic con tre vittorie del Grande Slam, il chiaro numero due era Medvedev con una vittoria del Grande Slam e il chiaro numero tre era Sascha” ha spiegato il più giovane vincitore nella storia di Wimbledon.

“Certamente, il titolo alle Finals è un punto culminante in una carriera e la vittoria alle Olimpiadi è stata certamente unica, ma il prossimo grande trionfo deve essere una vittoria in un torneo del Grande Slam. La mia scommessa è che vincerà il suo primo major l’anno prossimo e diventerà il numero uno” ha chiosato Becker.

OMNISPORT