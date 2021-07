Behrami: "Sono molto legato a Ballardini"

Il centrocampista del Genoa Valon Behrami a Il Secolo XIX ha tessuto gli elogi di Davide Ballardini: “Tra di noi si è creato un legame che va oltre l’aspetto tecnico. Non dimentico quello che mi ha detto quando è arrivato: “Anche a 36 anni non si finisce mai di imparare”. Per me è iniziato un nuovo percorso, ho iniziato a sentirmi importante anche quando non giocavo titolare ma potevo comunque dare una mano”.

“Ho imparato a equilibrare l’egoismo che ogni calciatore ha con la consapevolezza che si può essere importanti anche senza giocare sempre. Piuttosto a livello di squadra vorrei contribuire a far vivere a questo club un campionato meno sofferto rispetto a quelli degli ultimi anni. Vorrei dare una mano al club a crescere ancora”.

OMNISPORT | 24-07-2021 22:20