Belgio, Hazard: "La mia storia col Real non è finita"

31-05-2022 22:06

Eden Hazard spera di dimostrare di “non essere ancora finito”, ma non ha messo paletti sul suo futuro dopo la Coppa del Mondo con il Belgio.

L’ala del Real Madrid ha vissuto un’altra stagione frustrante, nonostante i Blancos abbiano conquistato facilmente il 35° titolo de LaLiga e la 14° Champions League con la vittoria di sabato contro il Liverpool.

Hazard ha iniziato da titolare solo sette partite in LaLiga in questa stagione, per un totale di 713 minuti di azione, e ha registrato un solo assist senza trovare la rete.

Questa è stata una tendenza deludente per il 31enne, che ha collezionato solo 48 presenze in campionato per il Madrid da quando ha lasciato il Chelsea per una somma di 100 milioni di euro nel 2019.

Hazard rimane un membro benvoluto dello spogliatoio madrileno, visto regolarmente circondato dai compagni di squadra durante le varie celebrazioni di questa campagna, ma deve certamente migliorare nella prossima stagione.

Il suo prossimo compito sarà quello di guidare il Belgio nella campagna di Nations League, che inizierà venerdì contro i Paesi Bassi, e Hazard spera di dimostrare qualcosa al suo Paese, che punterà alla gloria della Coppa del Mondo in Qatar.

“Sono rimasto deluso dall’Europeo. Avevo fatto tutto il possibile per rimanere in forma, ma poi ho saltato la partita contro il Portogallo“, ha dichiarato oggi ai giornalisti.

“Ora abbiamo giocatori ancora più grandi e giovani che si faranno valere. Dobbiamo andare in Qatar con la speranza di vincere. Voglio essere in grado di giocare senza problemi e tornare al mio vecchio livello.

“Ma non so ancora se continuerò dopo il Qatar. Dipende da tante cose. Dalla mia famiglia, ma anche dal mio corpo, ad esempio. Devo essere in grado di gestirlo anche dal punto di vista fisico.

“Non so se giocherò tutte le partite. Non bisogna dimenticare che negli ultimi mesi ho giocato poco a calcio.

“Ma voglio usare queste partite per ritrovare il feeling e il ritmo. Idealmente, farò una buona preparazione per giocare tutto nella prossima stagione ed essere forte per la Coppa del Mondo”.

Anche se non è ancora sicuro del suo futuro dopo la Coppa del Mondo, Hazard insiste che darà il massimo per avere successo con il Madrid prima della scadenza del suo contratto nel 2024.

“La mia carriera era già bellissima”, ha continuato. “Giocare nel club più bello del mondo è grandioso, anche se gli ultimi tre anni non sono stati felicissimi”.

“Per me personalmente è stato brutto, ma ho incontrato grandi giocatori e persone. Ho ancora due anni di contratto e tutto fa pensare che la situazione stia migliorando.

“Non ci sono più problemi fisici e voglio dimostrare che non ho ancora finito. Non ho mai pensato di andarmene. Non volevo andarmene. So di poter dimostrare qualcosa quando sarò al mio livello”.

“Devo solo tornare a giocare per essere il vecchio, il vero Eden Hazard. Per me la nuova stagione è iniziata tre settimane fa.

“Sapevo che sarebbe stato difficile giocare in questa stagione, ma la cosa più importante per me è prepararmi bene ed essere pronto per la prossima stagione”.