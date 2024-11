Belgio-Italia, moviola: le scuse dell’arbitro e i rigori causati da Di Lorenzo

La prova di Radu Petrescu allo stadio Re Baldovino in Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito cinque giocatori

Internazionale dal 2012, l’arbitro Radu Petrescu, scelto dall’Uefa per dirigere Belgio-Italia, vanta parecchi arbitraggi nella Nations League, nelle qualificazioni per l’Europeo 2021, nelle qualificazioni europee per i Mondiali 2018 in Russia e i Mondiali 2022 in Qatar. Vediamo come se l’è cavata ieri allo stadio re Baldovino.

I precedenti di Petrescu con Belgio e Italia

Non ci sono precedenti con le due nazionali per il fischietto rumeno che ha diretto squadre italiane solo a livello di club.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Radu Ghignuleac, Mircea Mihail Gigoriu e dal quarto uomo Marcel Birsan con Popa al Var e Chivulete all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Castagne (B), Bastoni (I), Onana (B), Al Dakhil (B), Kean (I)

Belgio-Italia i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 25′ Bastoni dà una manata sul volto di Engels, azione fermata perché il giocatore rimane a terra, prima non se n’era accorto e l’errore induce il direttore di gara a chiedere scusa. Al 28’ il primo giallo, è per Castagne dopo un fallo su Tonali. A Al 40′ litigio tra Onana e Retegui che si spintonano prima di una punizione, nessuna sanzione. l 47’ ammonito Bastoni per un intervento duro su Lukaku. Al 64′ Bastoni trova spazio in zona trequarti, avanza e serve Retegui con un filtrante: l’attaccante della Nazionale calcia con il mancino ad incrociare, trovando una deviazione di Faes in angolo. L’arbitro Petrescu non rileva la deviazione e assegna il rinvio dal fondo, tra le proteste degli ospiti.

Al 67’ giallo a Onana per fallo su Barella. Al 77′ contatto in area tra Di Lorenzo e Openda. Il Belgio reclama il rigore, l’arbitro lascia correre e ammonisce Openda. I replay confermano poi che l’attaccante di casa aveva simulato. A 2 minuti dal termine Locatelli allarga il braccio su Trossard, per l’arbitro è tutto regolare. Al primo di recupero Lukabakio va via, Udogie lo spinge ma non viene accordato un fallo che sembrava evidente. Al 91’ ammonito Kean. Dopo 3’ di recupero Belgio-Italia finisce 0-1.