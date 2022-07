Belgio ko, la Svezia "italiana" è in semifinale

22-07-2022 23:52

Con l’Italia malinconicamente eliminata già al termine della fase a gironi, a tenere alto l’onore del calcio femminile tricolore agli Europei in corso di svolgimento in Inghilterra c’hanno pensato le stelle della Svezia.

Il difensore della Juventus Linda Sembrant ha infatti regalato alla propria nazionale la qualificazione per la semifinale del torneo continentale grazie a un gol segnato al 92′ nel quarto di finale disputato a Leigh contro il Belgio e vinto 1-0 dalle scandinave, che in semifinale troveranno l’Inghilterra, che ha superato per 2-1 la Spagna nel primo quarto di finale: Sembrant ha trovato la deviazione in mischia sugli sviluppi di un corner calciato da Kosovare Asllani, neo-acquisto del Milan.

Il Belgio, giustiziere proprio dell’Italia nel girone, ha disputato una partita essenzialmente difensiva, non calciando mai verso la porta di una Svezia che ha dominato la gara, risultando però poco pericolosa a parte il gol annullato nel primo tempo dal Var a Blackstenius per fuorigioco e sbattendo in qualche circostanza sulle parate dell’ispiratissimo portiere belga Nicky Evrard.