Belinelli non basta, la Virtus Bologna perde in casa con Brescia

Dopo tre vittorie consecutive si ferma la corsa della Virtus Bologna, battuta per 90-89 in casa dalla Germani Brescia, reduce invece da tre sconfitte di fila. Decisivo un canestro in arresto e tiro del capitano dei lombardi, l’eterno David Moss, a 3 secondi dalla sirena finale.

E’ la sesta sconfitta interna stagionale per le V Nere di Sasha Djordjevic, che invece in trasferta non hanno mai perso e che assieme a Sassari avevano appena agganciato Brindisi al secondo posto della classifica di Serie A, ai felsinei non bastano i 23 punti di Marco Belinelli, per la squadra di Maurizio Buscaglia ci sono invece 23 punti di Giordano Bortolani e 21 di Dusan Ristic. Nell’altra partita odierna della diciassettesima giornata Reggio Emilia ha battuto Trento per 83-74.

