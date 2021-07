Benatia riparte dalla Turchia: ufficiale l’approdo al Karagumruk

Il suo nome, nel corso degli ultimi mesi, è stato accostato anche a quello di diversi club italiani, il futuro di Medhi Benatia non sarà però in Serie A , bensì nella Super Lig , ovvero il massimo campionato turco.

A confermarlo è stato il suo nuovo club: il Karagumruk .

“Abbiamo ingaggiato l’esperto difensore Medhi Benatia.

Ha giocato per squadre importanti come Roma, Bayern Monaco e Juventus, ed ha anche rappresentato la Nazionale del Marocco. Benatia ha ottenuto molti successi in carriera, come due titoli di campione di Germania e tre di Campione d’Italia.

Auguriamo a Medhi Benatia ogni successo con la maglia del Karagumruk”.