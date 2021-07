Benedetta Pilato oro nei 50 rana agli Europei juniores di Roma

Prima medaglia per l’Italia agli Europei juniores che si stanno svolgendo allo Stadio del Nuoto di Roma. L’ha conquistata Benedetta Pilato, oro nei “suoi” 50 rana, che purtroppo non sono distanza olimpica e di cui ha stabilito il record del mondo lo scorso 22 maggio a Budapest col crono di 29”30. Oggi la 16enne tarantina ha vinto in 30”13 bissando così il trionfo degli Europei seniores e confermando quello del 2019, le battute sono la russa Elena Bogomolova (30”68) e l’estone Eneli Jefimova (30”91).

OMNISPORT | 07-07-2021 19:49