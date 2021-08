Benelux Tour, scintille tra Evenepoel e Vermeersch

Acque agitate in casa Belgio a poche settimane dagli Europei che si disputeranno in Trentino e soprattutto del Mondiale, in programma tra il 19 e il 26 settembrea proprio in Belgio, a Lovanio.

La prima tappa del Benelux Tour 2021 è stata infatti caratterizzata da un’inattesa lite tra Remco Evenepoel e Gianni Vermeersch, entrambi convocati per l’Europeo.

Evenepoel è giunto al traguardo della prima frazione con arrivo a Dokkum e vinta da Tim Merlier, con 57″ di ritardo a causa di un problema meccanico che potrebbe essere stato causato da un movimento sbagliato del connazionale dell’Alpecin-Fenix.

I due hanno avuto un duro confronto al termine della tappa

“Io sono in gruppo e tu lo attraversi in diagonale – lo sfogo di Evenepoel nei confronti di Vermeersch, che ha invece evitato il confronto con il connazionale scatenando l’ulteriore rabbia di Remco – Non devi scappare, ammetti il tuo errore”.

OMNISPORT | 30-08-2021 18:00