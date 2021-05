Benevento-Cagliari non finisce: botta e risposta tra i sindaci

Botta e risposta incredibile tra i sindaci di Cagliari e Benevento. Su Facebook, Paolo Truzzu si è complimentato con la squadra della sua città per la salvezza, con tanto di frecciata al primo cittadino del capoluogo sannita: “Un brindisi al Cagliari e un saluto a Mastella”, ironizzando dopo le polemiche sollevate da Mastella per l’arbitraggio di Benevento-Cagliari del 9 maggio.

La risposta del primo cittadino del capoluogo sardo non si è fatta attendere: “Ringrazio il mio collega sindaco di Cagliari per i saluti. Sono sicuro che al suo brindisi parteciperanno Doveri e Mazzoleni come ospiti d’onore. Detto questo faccio gli auguri al Cagliari”.

OMNISPORT | 17-05-2021 22:13