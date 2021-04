Benevento-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Le formazioni di Benevento-Sassuolo:

BENEVENTO: (5-3-2): Montipó; Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Sau, Gaich.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Maxime Lopez, Boga; Raspadori.

I sanniti puntano nuovamente sulla freschezza di Gaich in attacco, affiancato da Sau. Centrocampo a tre con Hetemaj e Ionita ai lati del regista Schiattarella. Folto reparto difensivo davanti a Montipò: Depaoli e Improta i terzini, Tuia, Glik e Barba al centro.

Tra gli ospiti tornano a disposizione Müldür, Ferrari e Locatelli, tenuti a riposo in via prudenziale nelle ultime due partite dopo il cluster formatosi nei ritiri di Italia e Turchia. Titolare anche Magnanelli, conferma per Raspadori al centro dell’attacco: ancora out Caputo, al pari di Berardi e Defrel.

Trequarti con Djuricic, Maxime Lopez e Boga; oltre a Müldür e Ferrari, in difesa troviamo Kyriakopoulos sulla fascia sinistra e Marlon al centro. Tra i pali il titolarissimo Consigli.

