Benevento, scelto Agostinelli come traghettatore

L’ex tecnico del Napoli allenava il club maltese Gudja United, secondo il Corriere dello Sport domani arriverà a Benevento per firmare il contratto e dirigere il primo allenamento

10-04-2023 23:10

Ha del clamoroso quanto riportato da Sky Sport e dal Corriere dello Sport. Dopo le dimissioni di Mister Stellone, il Benevento – ultimo nel campionato di Serie B – avrebbe deciso di affidare la panchina ad Andrea Agostinelli.

Attualmente il tecnico italiano, ex giocatore della Lazio ed ex allenatore del Napoli, allenava il Gudja United (club maltese appartenente al campionato della Bov Premier League maltese. Agostinelli, secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport, Agostinelli si sarebbe dimesso dal club maltese proprio per raggiungere il club campano.

Agostinelli, nell’ultima giornata di campionato, ha pareggiato contro il Floriana guidato dal tecnico italiano Gianluca Atzori. Il Floriana era in vantaggio per 1-0, complice l’espulsione dell’estremo difensore del Floriana, la squadra di Agostinelli è riuscita ad acciuffare un insperato pareggio.

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Agostinelli arriverà domani a Benevento per firmare il contratto e dirigere il primo allenamento.