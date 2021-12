Benfica nel caos, Jorge Jesus lascia la panchina

28-12-2021 16:28

È una fine d’anno agitata in casa Benfica. Nonostante infatti il mese di dicembre abbia portato in dote la qualificazione agli ottavi di Champions League dopo aver eliminato nella fase a gironi nientemeno che il Barcellona, la panchina delle Aquile ha cambiato padrone.

A 48 ore dalla super sfida di campionato in casa del Porto, infatti, Jorge Jesus ha rassegnato le proprie dimissioni a causa dei forti contrasti con lo zoccolo duro dello spogliatoio.

Il presidente Manuel Rui Costa le ha accettate, seppur a malincuore, decidendo di affidare la guida della squadra al tecnico in seconda Nelson Verissimo, che potrebbe essere il traghettatore della squadra di Lisbona fino al termine della stagione.

“Non era il risultato che entrambi volevamo. Vorrei ringraziare pubblicamente Jorge Jesus per la sua dedizione nel lavoro e voglio augurargli il meglio per la sua carriera” ha dichiarato l’ex fantasista di Fiorentina e Milan durante la conferenza stampa indetta per l’occasione.

Lo stesso Jesus, che era tornato nel 2020 alla guida della squadra che aveva già diretto tra il 2009 e il 2015, vincendo tre campionati e cinque coppe nazionali, prima del “tradimento” con il passaggio allo Sporting Lisbona, ha voluto salutare così squadra ed ambiente dopo la traumatica separazione:

“Questo progetto che ho abbracciato con tutto il cuore è giunto al termine. Sono tornato pensando che fosse una soluzione e non un problema, ma per gli interessi del Benfica ho pensato lasciare fosse la decisione migliore. La mia vita continuerà . Sono stato molto onorato di tornare in quella che considero uno casa”.

OMNISPORT