Bennacer batte Mahrez e Ziyech: è il miglior giocatore del Maghreb

Ismael Bennacer nominato miglior giocatore del Maghreb. Tra i paesi arabi del Nord Africa, dall’Algeria al Marocco, passando per Libia e Tunisia, è il centrocampista del Milan è il numero uno, come votato da oltre 200.000 persone, lettori del prestigioso France Football, che come anno assegna il Pallone d’Oro.

Bennacer è diventato imprescindibile perno di centrocampo del Milan e secondo i tifosi è lui il numero uno degli ultimi tempi, meglio di interpreti di pregio come Mahrez , quest’anno terzo in classifica, o di Ziyech , esterno del Chelsea che si è classificato secondo.

Attualmente infortunato per un problema accusato a fine autunno, Bennacer tornerà in campo nelle prossime settimane, pronto a dare una mano al Milan per lottare in chiave Champions e Scudetto e continuare ad essere applaudito dai tifosi. Per ora a distanza.

Fuori causa anche contro il Torino, nel doppio match di Serie A e Coppa Italia, Bennacer dovrebbe rivedersi a metà gennaio, come evidenziato da mister Pioli in conferenza:

“Nelle nostre previsioni e quelle dello staff tornerebbe col Cagliari. Sta bene ma non ha forzato i ritmi”.

Bennacer è stato acquistato nell’estate 2019 per 17 milioni di euro, una cifra considerata decisamente bassa in virtù dell’importanza nel centrocampo di Pioli. Senza di lui rossoneri sì, senza sconfitta prima del match contro la Juvenuts, ma leggermente meno mobili in mezzo.

Il 2019 è stato fin qui l’anno migliore di Bennacer, con la vittoria in Coppa d’Africa indossando la casacca della sua Algeria: in quell’occasione l’ex Arles ha conquistato anche il titolo di miglior giocatore del torneo, in una competizione che ha visto come protagonisti tra gli altri Manè, Salah e Koulibaly.

OMNISPORT | 08-01-2021 21:02