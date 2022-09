Bennacer e la forza del gruppo: "Abbiamo giocatori incredibili"

03-09-2022 21:30

“Vinto da big? Il nostro spirito è cambiato tanto. È la nostra forza: abbiamo giocatori incredibili ma ci sentiamo più forti”.

A parlare, dopo il derby vinto per 3-2 contro l’Inter, è Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan si è poi soffermato sulla Champions League: i rossoneri, inseriti nel gruppo E, esordiranno martedì sul campo del Red Bull Salisburgo. “Certo che saremo pronti, è un altro livello e altre squadre, dobbiamo fare di tutto per essere al massimo”. Sulla forza del gruppo dei campioni d’Italia era intervenuto, in precedenza, anche Olivier Giroud. Il secondo miglior marcatore della storia della Francia – dietro Titì Henry – aveva detto “volevamo festeggiare tutti insieme. Abbiamo un gruppo fantastico, con un grande spirito di squadra e una bella coesione”. Giroud aveva anche aggiunto: “Abbiamo tanti giovani giocatori, ma ogni giorno è un piacere giocare con questi talenti. C’è molta sinergia tra di noi”.