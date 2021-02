Bennacer: "Ibrahimovic ci urla dietro e fa bene"

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer in un’intervista all’agenzia francese AFP ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: “Zlatan raramente si tira indietro quando deve spronare i suoi giovani compagni di squadra del Milan. Anche se a volte vediamo che urla in campo, è meglio rispetto se non dicesse niente, perché significherebbe che non gli importa ciò che stiamo facendo in quel momento. Lui è uno che ci porta tanto. Con tutta l’esperienza che ha acquisito, cerca di portarci ai massimi livelli, cercando sempre la perfezione. Ci dà molti consigli. Ibrahimovic è diventato un portabandiera di una nuova generazione di giovani talenti”.

Il primato: “Se non facciamo qualcosa quest’anno, tutto quello che abbiamo fatto prima, da marzo in poi, sarà dimenticato. Dobbiamo, per noi stessi, cercare di fare del Milan il grande club che era. Tutto questo anche per i tifosi perché è molto noioso giocare a porte chiuse. Non ci sono fisicamente, ma ci seguono. Dobbiamo dare tutto anche per loro”.

OMNISPORT | 11-02-2021 13:24