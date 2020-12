Bentancur ai tifosi: "Lotteremo per lo Scudetto, un onore avere Pirlo in panchina"

In un’intervista a Sky Sport, Rodrigo Bentancur ha fatto una promessa ai tifosi della Juventus: “Voglio dire ai tifosi che devono stare tranquilli perché la Juventus sarà in corsa per vincere lo scudetto. Dobbiamo pensare a vincere tutto, abbiamo ancora gli scontri diretti con le squadre che sono davanti. Questa è la mentalità giusta, vincere tutte le partite che rimangono. È già successo qualche anno fa, quando io non ero ancora arrivato: sappiamo che dobbiamo vincere tutte le partite”.

La recente sconfitta con la Fiorentina per 3-0 ha rovinato il Natale bianconero: “Le partite precedenti le abbiamo giocate con una grande mentalità, mentre non siamo riusciti a fare lo stesso contro la Fiorentina. Quella partita ci ha fatto capire che bisogna entrare in campo con la mentalità giusta, altrimenti gli avversari ti mangiano. Quella partita è il passato e adesso cominciamo a pensare al 2021 come sappiamo fare noi, con una bella vittoria”.

Bentancur ha chiuso l’intervista parlando di Pirlo: “Per noi avere un allenatore come lui è un onore, dà sempre una grandissima mano a noi centrocampisti. Cosa mi aspetto dal 2021? La cosa più importante è che migliori la situazione legata al Covid e speriamo di rivedere tutti i tifosi allo stadio perché il loro supporto è importantissimo. A livello personale voglio migliorare perché un calciatore ogni giorno deve imparare qualcosa”.

OMNISPORT | 30-12-2020 19:39