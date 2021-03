Benzema salva Zidane: il derby finisce pari

E’ terminato in parità il derby di Madrid tra Atletico e Real, posticipo della 26esima giornata della Liga. In una partita giocata ad alto ritmo e molto nervosa, i colchoneros sono passati in vantaggio al 15′ grazie a Suarez, ma sono stati raggiunti nel finale di gara all’88’ da Benzema, a segno su un grande assist di Casemiro.

In classifica l’Atletico resta al comando a quota 59 punti, seguit dal Barcellona a 56 e dal Real a 54. La squadra di Simeone deve però recuperare una partita rispetto ai rivali.

OMNISPORT | 07-03-2021 19:10