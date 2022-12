Benzema torna in campo con il Real Madrid. E la Francia?

12-12-2022 22:43

L’infortunio alla coscia è quasi un ricordo per Karim Benzema. Dopo lo stop forzato che lo ha costretto a saltare il Mondiale in Qatar, l’attaccante torna a correre sul campo in vista del 2023. Lo fa sotto gli occhi di Ancelotti al centro Sportivo Valdebebas e al fianco dei compagni che non sono alle prese con l’evento calcistico più importante dell’anno. “Frio” ovvero “Che freddo” è l’unico commento raccolto dalle telecamere ufficiali del club nel corso della seduta, senza nessun accenno né al suo stato di salute, né tantomeno alla sua Nazionale.

La Francia di Didier Deschamps, infatti, sta preparando la semifinale con il Marocco, in programma mercoledì, ma dovrà ancora una volta fare a meno del suo talento. Le speranze di vedere Benzema al Mondiale, già ridotte al lumicino, ora sono ufficialmente svanite del tutto.