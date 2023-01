Bergomi e impianti: “Inter, peccato il pari a Monza”

20-01-2023 09:21

Beppe Bergomi, dopo che l‘Inter ha stracciato il Milan nella Supercoppa, è convinto che proprio quella nerazzurra sia la rosa più attrezzata per dare fastidio al Napoli. Ma ci sono anche tanti rimpianti per i punti per strada. L’attuale commentatore televisivo fa il punto alla Gazzetta dello Sport: “Per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni tra campionato e Supercoppa, l’Inter oggi è la vera anti-Napoli. Per lo scudetto devo essere sincero: è durissima e serve più di un’impresa. L’Inter però deve provarci: infilando una serie di filotti consecutivi di vittorie, tipo otto vittorie e un pareggio e poi ancora otto vittorie eccetera. Rimpianti? Direi il pareggio di Monza. Con quei due punti in più oggi sarebbe a meno otto, distacco sempre importante ma mentalmente più digeribile”.