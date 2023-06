Berlusconi, Donandoni: "Trovava sempre il tempo per le persone che conosceva"

Il ricordo dell'ex calciatore del Milan

13-06-2023 10:38

Roberto Donadoni, ex allenatore, ha ricordato Silvio Berlusconi alla Gazzetta dello Sport: “Quando è uscito dall’ospedale gli ho telefonato, così ho parlato come sempre con la sua segretaria per lasciargli un messaggio. E come sempre mi ha richiamato. Trovava sempre il tempo per i suoi giocatori, per le persone che conosceva. Oggi sono triste. Se parliamo in termini di importanza assoluta, nella mia vita non c’è mai stato nessuno così. È come quegli amici che magari non vedi da tempo, eppure senti sempre vicini, come se quegli anni non fossero passati. Berlusconi c’è stato sempre, anche nei momenti più difficili. Quando ho divorziato per me è stata dura, ma Berlusconi mi è stato accanto, mi ha dato consigli. Adesso mi sento vicino ai suoi familiari e ne approfitto per fargli le condoglianze: sono loro che oggi soffrono di più”.