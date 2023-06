Berlusconi: due camere ardenti, funerali mercoledì

La salma del Cavaliere sarà ad Arcore dove oggi ci sarà una camera ardente in forma privata, domani quella pubblica a Mediaset

12-06-2023 14:57

Due camere ardenti per Silvio Berlusconi, i cui funerali sono in programma mercoledì prossimo in Duomo, a Milano. La salma del Cavaliere in questi minuti sta raggiungendo ad Arcore, dall’ospedale San Raffaele, e a Villa San Martino ci sarà la prima camera ardente, in forma assolutamente privata. Domani, a Mediaset, a Cologno Monzese, ci sarà invece una camera ardente per chiunque voglia parteciparvi.

Il sindaco di Milano, Sala, si era offerto di fare la camera ardente a Milano, ma la famiglia ha deciso per Arcore. All’ospedale San Raffaele, questa mattina, c’erano il fratello Paolo, la figlia Marina e la compagna Marta Fascina.