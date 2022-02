Berlusconi: "Milan, niente male. Col Monza sogno la A"

12-02-2022 18:06

Berlusconi è tornato allo stadio dopo un anno per vedere il suo Monza e ha promesso: “Vengo anche i prossimi due sabati che incontriamo le due squadre in testa alla classifica. Col Milan avevo questa tradizione, che prima delle partite importanti andavo nello spogliatoio per dare lo slancio giusto. E poi ritornavo dopo la partita a fare i complimenti e a commentare. E andavo negli spogliatoi avversari a salutare e dare il benvenuto. Sono stati 30 anni di ricordi molto positivi e io sono ancora oggi il presidente di club più vincente della storia del calcio mondiale (29 trofei, come ha ricordato Galliani facendo l’elenco nel dettaglio)”.

Sul possibile ritorno del Monza in Serie A Berlusconi ha aggiunto: “La prima parte di campionato non è stata così brillante allora nel mercato di gennaio abbiamo rafforzato la squadra e quindi adesso riteniamo di avere una squadra molto forte in tutti i reparti e speriamo di imboccare una via diritta verso la A. A cominciare da sabato prossimo”.

Berlusconi si è concesso anche una battuta sul “suo” Milan: “Dovrebbe mettere a punto ancora delle strategie di attacco più efficaci e concrete, però non è niente male. Anche con i giocatori che se ne sono andati recentemente vedo una squadra che potrà ottenere dei buoni risultati. Un confronto col Monza? Sono due realtà diverse, ma il Monza comincia a giocare bene e penso possa diventare una buona squadra di Serie A”.

OMNISPORT