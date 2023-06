Berlusconi, Petrucci: “Gli siamo grati”

L'ex presidente del Coni e attuale numero uno di Federbasket: “Mi sento di rivolgere una preghiera per lui”

12-06-2023 12:45

La morte di Silvio Berlusconi ha scosso l’intero mondo dello sport, non solo del calcio. Così parla Gianni Petrucci, attuale presidente di Federbasket ed ex numero uno del Coni, ma in passato anche segretario generale e poi commissario straordinario della Federcalcio: “Berlusconi ha dato tutto quello che poteva dare allo sport italiano. Non possiamo che essergli grati”. E poi ancora: “Ho due ricordi di Berlusconi: il primo quando ero in Federcalcio e lui prese il Milan e poi da presidente del Coni. Mi sento di dirgli grazie e rivolgere una preghiera per lui”.