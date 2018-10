Berlusconi promette al Monza un pezzo di Milan

Silvio Berlusconi vuole portare al Monza un pezzo del suo vecchio Milan. Lo ha ammesso senza giri di parole ai microfoni di 'Sportitalia' dagli spalti dello stadio Brianteo, dove si era recato per assistere alla sfida tra i biancorossi e la Triestina. Rivelando tra l'altro che la sua nuova avventura calcistica gli ha fatto dimenticare i palcoscenici della massima serie.

"Non guardo più la serie A, ora mi interessa solo il Monza. E non escludo di portare qualche ex milanista a giocare nel Monza", sono state le parole dell'ex Cavaliere.

La partita, valida per la sesta giornata del girone B di serie C, si è conclusa sul punteggio di 1-1 con le due reti che sono giunte entrambe nella ripresa: al 67' il vantaggio dei brianzoli con Negro, all'87' il pareggio di una vecchia volpe del calcio come il 'Diablo' Granoche, a segno per gli alabardati su calcio di rigore.

