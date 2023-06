Berlusconi ricoverato: la novità dopo il bollettino di oggi dell'ospedale

Il presidente del Monza si trova ancora al San Raffaele di Milano per controlli ma non è in terapia intensiva

10-06-2023 11:54

Sarà vero che gli esami che hanno costretto Silvio Berlusconi al nuovo ricovero al San Raffaele erano programmati? Qualche dubbio è lecito visto che proprio oggi era in programma il vertice a pranzo organizzato ad Arcore con i ministri di Forza Italia, fatto sta che il presidente del Monza da ieri è nella struttura di via Olgettina per l’esecuzione di “accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica”.

Berlusconi ha passato la notte senza problemi

Intanto una prima buona notizia: Berlusconi ha trascorso senza problemi la prima notte di degenza al San Raffaele. Sia Alberto Zangrillo, primario della Terapia intensiva e medico personale del Cavaliere, che Fabio Ciceri, primario di Ematologia, già ieri avevano sottolineato come “l’anticipazione di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”.

Berlusconi non è in terapia intensiva

A distanza di 3 settimane dalle dimissioni Berlusconi è stato costretto ad accertamenti e si trova nel padiglione Q1 della struttura, assistito come sempre dalla compagna Marta Fascina. Nel bollettino diffuso oggi viene confermato un quadro privo di criticità. A questo proposito, anzi, l’ospedale ha diffuso una nota in cui si “smentisce ufficialmente che in questo momento il presidente Silvio Berlusconi si trovi in terapia intensiva”, notizia che si era diffusa nella prima mattinata di oggi. Berlusconi era stato dimesso dal San Raffaele il 19 maggio, dopo 45 giorni di ricovero a causa di una polmonite, complicanza della leucemia mielomonocitica cronica che lo affligge da tempo.