F1, il retroscena sulla scuderia sognata da Berlusconi: voleva la Five con Ayrton Senna

Prima di acquisire il Milan, Berlusconi optò per l'acquisizione di un club di F1 con alla guida Ayrton Senna

13-06-2023 15:35

Come è noto, nella giornata di ieri si è spento Silvio Berlusconi, tre volte premier ed imprenditore in vari campi, tra cui nello sport. Oltre al Milan, il Cavaliere voleva approdare anche in F1.

Prima del Milan Berlusconi sognava la F1

Nell’Antica Roma, un “proverbio” utilizzato dai patrizi per accontentare i plebei era “Panem et Circenses”, usato per segnalare quanto a livello politico fosse importante accontentare i secondi non solo per il cibo, ma anche per l’Intrattenimento. Silvio Berlusconi ha scalato i gradini della politica e dell’imprenditoria italiana seguendo questo vecchio modo di dire dell’Antica Roma. Per creare consenso attorno alla sua persona, ha utilizzato lo sport per crearsi il consenso.

Il desiderio di Berlusconi di approdare in F1 con Senna

L’acquisizione del Milan è la testimonianza più tangibile di quanto enunciato precedentemente. Berlusconi ha portato i rossoneri a determinati fasti durati oltre vent’anni.

Il calcio non è stato l’unica “creazione” sportiva presa in considerazione dal Cavaliere, il quale aveva fatto un pensiero anche alla Formula 1 prima di scegliere poi il Milan con i relativi successi che ne hanno contraddistinto la sua epopea.

Berlusconi con Senna in Five F1

Secondo quanto indicato da Leo Turrini in una recente intervista, Berlusconi si lasciò andare a una confidenza:

“La Ferrari non vince più, ho pensato che potrei creare un team di Formula 1. Lo chiamiamo Five, prendiamo quel giovane pilota brasiliano che adesso sta alla Lotus, come si chiama, Senna e ci divertiamo e già che ci siamo prendiamo i diritti televisivi dei Gran Premi per Canale 5″.

Questo era il progetto di Berlusconi che, dopo una valutazione, decise di acquisire il Milan. Berlusconi acquisì comunque i diritti della F1, ottenuti a partire dal 1991 e mantenuti fino al 1996 prima del ritorno del circus sulla Rai.