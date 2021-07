Berrettini e Sonego: due italiani negli ottavi di Wimbledon dopo 66 anni di attesa

Non accadeva dal 1955 che due italiani si qualificassero per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, mentre tra le donne nel 2012 e nel 2013 era capitato che ci riuscissero addirittura in tre. 66 anni fa ci riuscirono Nicola Pietrangeli e Beppe Merlo, oggi Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego li hanno eguagliati riscrivendo un altro pezzetto di storia del tennis azzurro battendo rispettivamente lo sloveno Aljaz Bedene, numero 64 del mondo, con un triplo 6-4 e l’australiano James Duckworth, numero 91, col punteggio di 6-3 6-4 6-4.

Un’ora e 42 minuti di gioco effettivo la durata della partita di Berrettini, un’ora e 47 quella di Sonego, entrambe inframezzate da una lunga interruzione per pioggia. I due azzurri non hanno mai perso il servizio decidendo ciascuno dei set con un break a proprio favore: due partite, insomma, quasi paralleli. Berrettini affronterà il bielorusso Ilya Ivashka, numero 79, che ha anch’egli battuto con un triplo 6-4 l’australiano Jordan Thompson, Sonego invece se la vedrà presumibilmente contro Roger Federer: lo svizzero è impegnato oggi contro il britannico Cameron Norrie.

OMNISPORT | 03-07-2021 15:59