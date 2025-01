Berrettini: "In Coppa Davis tratte energie dalla vittoria delle ragazze"

Il tennista azzurro al Quirinale ringrazia anche Sinner: "Poi ci ha aiutato un ragazzo altoatesino…"

“Ho vissuto in prima persona i successi delle ragazze perché quando potevo andavo a vederle e abbiamo preso un sacco di energie da loro, questo è stato il segreto nei successi della nazionale, poi c’è stato anche un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino (ride, ndr)”. Lo ha detto Matteo Berrettini nel suo discorso al Quirinale per l’incontro tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e le nazionali di tennis italiano. “Ora cercheremo di fare ancora del nostro meglio, vogliamo continuare a portare gioia ed emozioni nelle case di chi guarda il tennis”, ha aggiunto. Berrettini poi ha concluso: “È difficile per me parlare perché ci sono tante emozioni che mi passano per la testa, la più grande è la felicità. Il tennis è lo sport che ho sempre amato e fatto grazie alla mia famiglia, grazie a loro sono uscito da un momento difficile pieno di infortuni”. Ringraziamenti anche per Volandri e Garbin, capitani non giocatori delle due nazionali. (NPK) Fonte: u.s. Quirinale