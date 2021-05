Berrettini, rimonta irresistibile: è in semifinale a Madrid

Matteo Berrettini vola in semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano si impone per 2 set a 1 ai quarti contro il cileno Cristian Garin, superato in rimonta con i parziali di 5-7, 6-3, 6-0 in poco più di due ore. L’azzurro viene sorpreso nel primo set dal sudamericano, poi la sua maggiore solidità e costanza hanno la meglio a fronte di un calo netto dell’avversario.

In semifinale, Berrettini affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 22 del mondo. L’altra partita vedrà invece Thiem (numero 3) opporsi a Zverev (numero 5).

Primo set complicato per l’azzurro, che subisce subito un break al primo game, trova immediatamente il controbreak, ma poi perde il servizio anche all’undicesimo gioco, permettendo al cileno di chiudere 7-5.

Nel secondo parziale il tennista romano subisce un break al terzo game, poi si scuote e si riprende il servizio al sesto gioco. Da lì il set è in discesa per il 6-3 finale. Terzo set decisamente più agevole per l’azzurro, molto più costante e solido a fronte di un Garin calato nettamente: Berrettini si impone con un perentorio 6-0, mettendo in fila 11 game vincenti consecutivi.

OMNISPORT | 07-05-2021 22:54