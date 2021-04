Berrettini riparte dal doppio di Cagliari

Sarà un rientro particolare quello di Matteo Berrettini sul circuito ATP. Il romano, saltato oltre un mese e mezzo di competizioni a causa dell’infortunio addominale patito agli Australian Open, ha deciso di riprendere l’attività agonistica al torneo di Cagliari, manifestazione che non lo vedrà però impegnato in singolare bensì in doppio col fratello Jacopo.

Non si tratta di una prima volta per il numero uno d’Italia a cui, in passato, è già capitato di cimentarsi in eventi simili riuscendo, in determinate circostanze, anche a togliersi qualche bella soddisfazione come a Gstaad (con Daniele Bracciali) e a San Pietroburgo (con Fabio Fognini) nel 2018.

Per permettere alla coppia composta dal numero 10 del mondo e dal fratello 22enne di prender parte al torneo l’organizzazione ha concesso una fondamentale wild card, un gesto che lo stesso Berrettini non ha mancato di sottolineare e apprezzare ai microfoni di SuperTennis: “Prima di tutto vorrei ringraziare la Federazione Italiana Tennis per aver riservato a me e mio fratello Jacopo la wild card per il torneo di doppio a Cagliari. È sempre fantastico giocare un evento ATP a casa nostra in Italia e farlo al fianco di mio fratello lo renderà ancor più importante”.

“Il mio recupero sta procedendo bene e insieme al mio team stiamo facendo il lavoro per tornare ai massimi livelli, con cautela. Non vedo l’ora di arrivare a Cagliari” ha dichiarato entusiasta Berrettini.

