Berrettini trionfa a Stoccarda: "Impensabile dopo l'operazione"

12-06-2022 18:14

Berrettini è il primo italiano a vincere un torneo Atp nel 2022. A Stoccarda, l’azzurro ha battuto 6-4, 5-7, 6-3 Murray dopo una finale combattuta. Un successo inaspettato per il tennista romano, rientrato dopo quasi tre mesi dall’infortunio alla mano.

Queste le parole di Matteo Berrettini al termine della finale vinta a Stoccarda contro Andy Murray: “Questa è l’ultima cosa che avrei immaginato: tornare da un infortunio, dalla prima operazione della mia vita, e subito vincere”, commenta l’azzurro dopo la vittoria.

Berrettini è ovviamente soddisfatto del percorso di Stoccarda e di aver battuto un giocatore di livello come Murray: “Non ho giocato al meglio nei primi turni, il mio tennis è migliorato di partita in partita. È stata dura, Murray ha avuto l’occasione di forzare la partita al terzo set: congratulazioni a lui, era chiaro che fosse infortunato e mi dispiace che sia finita così. Per me è stato un onore giocare contro di lui per tutto quello che ha fatto in carriera”.

L’azzurro bissa il successo in Germania del 2019 e festeggia il sesto titolo Atp in carriera, il terzo sull’erba. Un grande segnale in vista del prossimo grande Slam, quello di Wimbledon, in cui Berrettini spera di far sognare l’Italia come lo scorso anno.