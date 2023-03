Betclic Apogee protagonista a EspoGame di Rimini

Betclic Apogee è stata tra i protagonisti della due giorni di EspoGame, evento business per i settori Esports, Gaming e Web 3.0, tramite uno speech intitolato: le chiavi di marketing del Gaming: tra Generazione Z, sostenibilità e innovazione.

29-03-2023 10:04

Betclic Apogee è stata tra i protagonisti della due giorni di EspoGame, evento business per i settori Esports, Gaming e Web 3.0, tramite uno speech intitolato: le chiavi di marketing del Gaming: tra Generazione Z, sostenibilità e innovazione.

La partecipazione di Betclic Apogee all’evento

La manifestazione è stata organizzata da Osservatorio Italiano Esports e Italian Exhibition Group presso il Quartiere Fieristico di Rimini il 15 e 16 marzo. Alla kermesse ha preso parte anche la componente italiana di Betclic Apogee. Presente tra i relatori Maria Raffaella Micuccio, Country Manager Italia per Betclic, protagonista nel panel della prima giornata di mercoledì 15 marzo, intitolato Le chiavi di marketing del Gaming: tra Generazione Z, sostenibilità e innovazione.

Un progetto Carbon Neutral

Per Betclic Apogee, gim primo team di Esport al mondo con certificazione Carbon Neutral, si è trattato di un’occasione unica per raccontare il proseguimento del percorso di innovazione nel campo della sostenibilitm, in particolare con la presentazione della sua ultima iniziativa. Nel contesto della manifestazione, è stato infatti raccontato il lancio delle scorse settimane della piattaforma globale “Gamers 4 Ēhe PlaneĒ”, il cui obiettivo è quello di prevedere e ridurre l’impatto ambientale dei gamers di tutto il mondo. Questo progetto è stato accompagnato dalla pubblicazione del documentario “ResĒarĒ Ēhe Game”, diretto da João Pedro Moreira con la colonna sonora di DJ Riot. La pellicola mostra un lato dell’attivismo della squadra, mettendo in luce il gigantesco impatto ambientale che ha l’industria del gaming.

Betclic Apogee Esports

Fondato nel 2017, nel 2022 Betclic Apogee è diventato il primo team di Esports al mondo a ricevere la certificazione Carbon Neutral. Il team è composto da player di tre Paesi – Italia, Portogallo e Polonia – che partecipano a competizioni FIFA nazionali e internazionali. Nel proprio palmarès, il team conta diversi titoli nazionali e due titoli europei.