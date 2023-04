Bezzecchi incredulo per la prima vittoria: "Ho goduto guidando"

Il pilota azzurro: "Sono contentissimo, non ho parole. Sapevo che potevo essere veloce, ma non mi aspettavo di essere così veloce".

02-04-2023 21:35

In Argentina è grande festa per Bezzecchi nella seconda gara stagionale di MotoGP. Il pilota di Rimini ottiene la prima vittoria in carriera dominando e ottenendo anche il primo posto in classifica generale, sorpassando Bagnaia.

Queste le sue parole dopo la gara: “Sono contentissimo, non ho parole. Sapevo che potevo essere veloce, ma non mi aspettavo di essere così veloce. Ero spaventato dalla pista bagnata, ma oggi ho avuto un feeling incredibile dal primo metro del warm-up“.

Bezzecchi è quasi incredulo: “Comunque è stata dura, ma la sensazione è bellissima. Voglio ringraziare tutti quelli del team Mooney VR46, di Ducati, i miei amici e la mia famiglia per aver reso possibile tutto questo. Mi sono svegliato e mi sono sentito strano. Quando sono partito è andato tutto benissimo, ho goduto guidando. Tutto è stato perfetto“.

“Ho tirato tutta la gara, però gli ultimi 8/9 giri ho anche gestito tutto il vantaggio che avevo, il team mi ha detto di non spingere più all’inverosimile. Non so come descrivere le emozioni che ho dentro, veramente tutto bellissimo“, ha concluso Bezzecchi.