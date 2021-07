Bianca Andreescu rinuncia ai Giochi di Tokyo

Con un post su Instagram la canadese Bianca Andreescu, trionfatrice agli US Open del 2019, numero 5 del mondo e attualmente senza allenatore, ha annunciato il suo forfait dai Giochi olimpici di Tokyo, l’ennesimo di questo ultimo anno e mezzo.

A tutti i miei fantastici tifosi: vorrei informarvi che ho preso la decisione molto difficile di non giocare alle Olimpiadi di Tokyo alla fine di questo mese – scrive la 21enne nordamericana -. Sogno di rappresentare il Canada alle Olimpiadi da quando ero una bambina, ma con tutte le sfide che stiamo affrontando in relazione alla pandemia so che nel profondo del mio cuore questa è la decisione giusta da prendere per me stessa. Non vedo l’ora di rappresentare il Canada nelle future sfide della Fed Cup e di competere alle Olimpiadi del 2024 a Parigi!”.

Andreescu l’anno scorso, tra pandemia e problemi fisici, non ha giocato neanche una partita, mentre quest’anno, lo scorso mese di aprile, è arrivata in finale a Miami, nella quale ha perso per ritiro dalla numero 1 del mondo e neo campionessa di Wimbledon Ashleigh Barty, e da quel momento ha giocato solo 8 partite vincendone 3 e perdendone 5 e uscendo al primo turno sia al Roland Garros sia a Wimbledon.

OMNISPORT | 12-07-2021 22:58