A Oestersund (in Svezia) è ancora podio per l’Italia del Biathlon. L’azzurro Lukas Hofer è terzo dopo la vittoria di ieri nella gara sprint, sempre in terra svedese di Coppa del Mondo.

Momento d’oro per l’azzurro che sale sul podio per la terza volta nelle ultime quattro gare, e per la decima volta in carriera. Davanti a lui la coppia di norvegesi Sturla Holm Laegreid e Johannes Boe.

OMNISPORT | 20-03-2021 16:53