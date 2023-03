Per l'Italia del Biathlon si tratta della prima doppietta assoluta al femminile

09-03-2023 15:35

Le azzurre continuano a fare le padrone nella Coppa del Mondo di Biathlon. Dorothea Wierer trionfa davanti a Lisa Vittozzi a Ostersund nella penultima tatta della coppa del Mondo. Grazie a questo risultato la Vitozzi conquista anche la coppa di specialità.

Doppietta italiana firmata Wierer e Vitozzi

Il Biathlon femminile continua a parlare italiano. Dopo lo splendido oro nella staffetta femminile, ai Mondiali di Oberhof di qualche settimana fa arriva un’altra prova di forza. Questa volta a Ostrsund, nella penultima tappa di Coppa del Mondo Dorothea Wierer centra il primo piazzamento davanti alla compagna Vitozzi. La prima precede l’altra italiana per 25 secondi, chiudendo in 41.19.6: ottiene così il 15esimo successo in carriera. Si tratta della prima doppietta della storia per il biathlon italiano femminile.

Lisa Vitozzi conquista la Coppa di speicailità

Una giornata di festeggiamenti che permette alla Vitozzi di avere anche la matematica certezza della conquista della Coppa di Specialità. L’azzurra ha ottenuto il quarto podio in quattro gare individuali. Per lei si tratta della seconda coppa dopo quella vinta nel 2019. Con le due italiane sale sul podio anche la tedesca Hermann-Wick. Vanno a punti anche le compagne di squadre Hannah Auchentaller (16ª con un errore), Rebecca Passler (26ª) e Samuela Comola (34ª).

Le tensioni da Wierer e Vitozzi

Le due, oggi, hanno appiano le loro divergenze ma per lungo tempo le cose non sono state semplici. Nel corso dei Mondiali di Oestersund nel 2020 la Wierer decise di non prendere parte alla staffetta femminile. La Vitozzi non accettò la scelta spiegando come questa decisione consentisse all’avversaria riposo maggiore con le due in corsa per la Coppa del Mondo. In un’intervista la Vitozzi all’epoca spiegava: «Non sono più fredda nei suoi confronti, ma sportivamente ci sono delle cose che io non avrei fatto. avrei fatto delle scelte diverse. Non ne abbiamo parlato e non mi interessa. Non siamo amiche, siamo compagne di squadra e rivali. nello sport ci sono delle decisioni da prendere e devi per forza conviverci. Non devi per forza andare d’accordo con tutti. Io e lei abbiamo due caratteri opposti e due caratteri opposti non sempre vanno d’accordo. Però ci rispettiamo e siamo due rivali».