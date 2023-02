Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer scatenate, oro storico dell'Italia nel biathlon

Il quartetto delle atlete azzurre ha vinto la staffetta 4 x 6 km ai Mondiali di biathlon in Germania

18-02-2023 17:39

Giornata storica per l’Italia ai Mondiali di biathlon in corso ad Oberhof, in Germania. Il quartetto composto da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi ha vinto la prova della staffetta femminile 4x6km.

Tutte le quattro Azzurre sono state protagoniste di una prestazione maiuscola, e hanno fatto la storia: mai l’Italia era riuscita a centrare l’oro con la staffetta femminile. Battute Germania e Svezia.



Italia perfetta sugli sci e al poligono: è oro

Il quartetto italiano ha terminato la prova con il tempo di 1h14’39″7 con sole due ricariche utilizzate. Le Azzurre hanno chiuso dominando, con 24 secondi di vantaggio sulla Germania, costretta ad utilizzare 6 ricariche, e un margine di quasi un minuto sulla Svezia, medaglia di bronzo con due penalità e 11 ricariche.

Ad inaugurare la staffetta Samuela Comola, che ha chiuso la sua parte di gara in quarta posizione senza sbagliare al tiro. Poi è stata la volta della splendida Dorothea Wierer, che ha preso il comando della gara con una sola ricarica al quarto poligono.

La terza frazionista è stata Hannah Auchentaller, che ha mantenuto il primato, e in chiusura Lisa Vittozzi è stata implacabile al poligono e brava in pista, mantenendo il vantaggio sulla tedesca Hanna Oeberg e centrando l’oro.

Italia d’oro, Vittozzi: “Ho spinto al limite”

Gioia incontenibile per le quattro azzurre dopo il traguardo per un risultato storico. Lisa Vittozzi non sta nella pelle: “Sapevamo di poter fare bene anche con queste condizioni, ho spinto al limite all’ultimo poligono per mettere in difficoltà la tedesca. E’ davvero incredibile, è stata una gara dura e siamo felicissime”.

Nella gara maschile è stata la Francia a conquistare a sorpresa l’oro davanti alla grande favorita Norvegia e alla Svezia. L’Italia con il quartetto formato da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Lukas Hofer ha chiuso al settimo posto.

Mondiali di biathlon, il medagliere

Grazie a questo storico trionfo, l’Italia ottiene la sua prima medaglia d’oro nella rassegna iridata in corso in Germania. La spedizione azzurra occupa attualmente il quinto posto con anche un argento e due bronzi.

Davanti a tutti c’è la super potenza Norvergia con 5 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Sul podio la Francia e la Svezia. I mondiali si concluderanno domenica 19 febbraio.