Biathlon, Lisa Vittozzi positiva al Covid-19

05-03-2022 13:41

Arriva un’altra brutta notizia per l’Italia del biathlon da Kontiolahti dove, dopo Dominik Windisch, anche Lisa Vittozzi è risultata positiva al Covid-19.

La notizia è arrivata stamattina prima della sprint femminile, gara dove ambiva a confermare la buona prestazione della staffetta femminile di due giorni orsono e a cui invece non ha potuto prendere parte.

La sappadina, già in isolamento, ora dovrà negativizzarsi prima di poter lasciare la Finlandia ma intanto l’Italia trema visto che la sua è la seconda positività in pochi giorni all’interno di un clan azzurro dove sono in diverse le persone ad essere entrate in contatto con lei.

OMNISPORT